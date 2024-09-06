Новини

Ми почнемо виробництво зброї під землею, - Зеленський

11 87690
зеленський

Україна планує організувати підземне виробництво зброї та боєприпасів, щоб меньше залежати від затримання поставок партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати можливість продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи, щоб захистити себе. Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана і значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо, і позбавити нашу країну життя", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна щодня будує укриття для шкіл і підземні школи, щоб українські діти могли навчатися в безпеці. Крім цього, Україна переміщує українські підприємства, щоб економіка могла й далі функціонувати.

"Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується. І ми поступово переносимо цю війну назад у Росію, щоб Путін врешті-решт відчув тиск шукати лише однієї речі - миру", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона на удари по РФ західною зброєю є помилкою, нам треба цей далекобійний потенціал, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Добре, що всіх попередив, як з контнаступом
  • саша паламарчук
  • віктор зелений dda507bc
    Сраний клоун! Скільки крові пролилося з- за його довгого, ідіотського язика!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини