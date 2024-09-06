Ми почнемо виробництво зброї під землею, - Зеленський

Україна планує організувати підземне виробництво зброї та боєприпасів, щоб меньше залежати від затримання поставок партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати можливість продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи, щоб захистити себе. Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана і значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо, і позбавити нашу країну життя", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна щодня будує укриття для шкіл і підземні школи, щоб українські діти могли навчатися в безпеці. Крім цього, Україна переміщує українські підприємства, щоб економіка могла й далі функціонувати.

"Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується. І ми поступово переносимо цю війну назад у Росію, щоб Путін врешті-решт відчув тиск шукати лише однієї речі - миру", - наголосив Зеленський.

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