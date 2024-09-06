Заступник держсекретаря США Верма про звільнення голови Укренерго: Корпоративне управління важливе для інвесторів

Заступник держсекретаря США, в.о спеціального представника США з питань економічного відновлення України Річард Верма наголосив на важливості для інвесторів незалежності корпоративного управління.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, коментуючи звільнення голови правління НЕК "Укренерго", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо з приватним сектором про інвестування, вони розглядають весь бізнес-клімат і нормативне середовище. Корпоративне управління та впевненість у ньому - одні з тих речей, на які дивляться компанії", – сказав Верма.

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Він наголосив на важливості відповідності стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку, призначень, вільних від політичного впливу, і впевненості у незалежних і прозорих інституціях, включно з наглядовими радами.

"Я думаю, це те, що ми б рекомендували", – підкреслив заступник держсекретаря.

Своєю чергою посол США в Україні Бріджит Брінк додала: "Публічна довіра до незалежних інституцій, включно з незалежною та прозорою наглядовою радою, є дуже важливою для США та інвестицій партнерів в енергетичний сектор України. Це ж стосується і приватного сектору".

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Брінк зазначила, що США рекомендують призначити людей на нині відкриті позиції в наглядовій раді та обрати нового генерального директора в НЕК "Укренерго" відповідно до стандартів ОЕСР.

Нагадаємо, 2 вересня наглядова рада НЕК "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Після цього наглядова рада вирішила звільнити очільника компанії.

Незалежні члени наглядової ради НЕК "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреансен подали у відставку, оскільки вбачають у звільненні Кудрицького політичні мотиви.