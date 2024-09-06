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Зеленський: В Україні недостатньо систем ППО, щоб захисти всю територію

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Зеленський: в Україні недостатньо систем ППО, щоб захисти всю територію

Наявних в Україні систем ППО недостатньо, щоб захистити всю територію країни та відбити кожну російську повітряну атаку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії в п'ятницю, 6 вересня, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українці перебувають під постійною загрозою ударів російських ракет і безпілотників.

"На щастя, ми маємо системи ППО. Зокрема завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоб убезпечити всю нашу територію і відбити кожну російську атаку", - наголосив глава держави.

Зеленський також додав, що загроза російських обстрілів залишається постійною, оскільки Україна досі не має дозволу від партнерів на знищення російських військових аеродромів.

Нагадаємо, що 6 вересня президент Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії.

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Топ коментарі

  • Валерій Кваша
    Зате в нас дох***на зеленого асфальту. Згинь заразо!
  • саша паламарчук
  • роман f858c103
    я напишу в 105 раз ППО війну не виграє ! без масований ударів по кацапії це гра в одні ворота !
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