Литва виділить Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"

Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця".

Про це повідомив ексглава Мінстратегпрому Олександр Камишін, який разом з українською делегацією брав участь у засіданні "Рамштайну", передає Цензор.НЕТ.

"Презентували виробничі спроможності нашої оборонки, попросили партнерів закуповувати більше озброєння саме у наших, українських виробників", - зауважив Камишін.

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"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення € 10 млн ($11,083 млн. - Ред.) на закупівлю української ракети-дрона Паляниця! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!" – розповів він.

Нагадаємо, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що одна "Паляниця" дешевша $1 млн.