Спецпредставник США з відновлення України Верма працюватиме за моделлю Пріцкер: Її план із п’яти пунктів є правильним

Заступник держсекретаря США Річард Верма як в. о. спеціального представника США з питань економічного відновлення України дотримуватиметься моделі, яку запровадила його попередниця Пенні Пріцкер.

Про це Верма заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я великий шанувальник Пенні Пріцкер. Робота, яку вона проводила протягом останнього року, дійсно була ефективною… Я хочу продовжувати запроваджену нею модель, що включає пріоритети в інвестиціях. Її план із п’яти пунктів є правильним. Сектори, на яких вона зосереджувалася – енергетика, технології, сільське господарство, важливі корисні копалини, оборона, транспорт і матеріально-технічне забезпечення, – все це правильно", – сказав він.

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Заступник держсекретаря зазначив, що продовжить переконувати приватні компанії і конгресменів у важливості інвестування в Україну, а також укаже главі Держдепу Ентоні Блінкену на нагальності підтримки Києва.

"Ми повинні рухатися швидко, як і український уряд. Ми бачимо це зобов’язання. І маємо працювати далі", – відзначив він.

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