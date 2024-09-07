Новини

Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

7 64941
Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

Росія вже готується до нових атак по українській енергосистемі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника Кабінету Міністрів, Україна вже знає розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні та дронові російські удари по енергосистемі нашої країни.

"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - сказав глава уряду.

Шмигаль також розповів, що Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії. 

Читайте також: Захисні споруди на об’єктах "Укренерго" готові на 85%, – Шмигаль

Топ коментарі

  • Куку b1e73cfe
    Шмигаль за розвідку відповідає?В шапіто все можливо.А головне-для захисту зроблено рівно *****.Рішення проблеми-відключення світла,просто геніально.
  • Az AZLK
    Тому ми зберегли народні гроші - вкладали їх не в суєту, яка буде зруйнована а в надійні офшори
  • Urs
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини