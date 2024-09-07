Україна має стати членом ЄС і НАТО, щоб запобігти повторенню агресії Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що після війни Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО, а також частиною майбутньої безпекової інфраструктури Європи та світу.

Про це він заявив під час сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті", що проходить в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна – це частина майбутньої безпекової інфраструктури світу, і передусім Європи, бо ми на цьому континенті. А від безпеки в Європі залежить безпека у всьому світі, тому Україна повинна бути частиною цього безпекового союзу, з багатьох точок зору – оборонної, енергетичної, технологічної, продовольчої", - наголосив Зеленський.

Він висловив переконання, що Україна повинна бути рівноправною частиною Європейського Союзу, а також НАТО. "Що це нам дає? Це неможливість повторення агресії Росії чи будь-кого", - зазначив президент.

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За словами глави держави, "територіально війна триває в Україні, а постраждав увесь світ". Зокрема через блокування експорту українського зерна почали зростати ціни на продовольство, багатьом країнам почав загрожувати голод. Тому, на думку Зеленського, дуже важливо, щоб Україна у повоєнному майбутньому стала складовою безпекових союзів.