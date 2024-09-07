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Україна має стати членом ЄС і НАТО, щоб запобігти повторенню агресії Росії, - Зеленський

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Зеленський вручив нагороди сім’ям Героїв України

Президент Володимир Зеленський вважає, що після війни Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО, а також частиною майбутньої безпекової інфраструктури Європи та світу.

Про це він заявив під час сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті", що проходить в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна – це частина майбутньої безпекової інфраструктури світу, і передусім Європи, бо ми на цьому континенті. А від безпеки в Європі залежить безпека у всьому світі, тому Україна повинна бути частиною цього безпекового союзу, з багатьох точок зору – оборонної, енергетичної, технологічної, продовольчої", - наголосив Зеленський.

Він висловив переконання, що Україна повинна бути рівноправною частиною Європейського Союзу, а також НАТО. "Що це нам дає? Це неможливість повторення агресії Росії чи будь-кого", -  зазначив президент.

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За словами глави держави, "територіально війна триває в Україні, а постраждав увесь світ". Зокрема через блокування експорту українського зерна почали зростати ціни на продовольство, багатьом країнам почав загрожувати голод. Тому, на думку Зеленського, дуже важливо, щоб Україна у повоєнному майбутньому стала складовою безпекових союзів.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Здать" кацапам Україну не вдалося...... Тепер мусить очолить Україну що опирається агресії. (Щоб не повісили на Хрещатику!)
  • Яр Холодний
    Мене від Корчинського нудить ще з часів Придністров"я! Такий самий "козачок засланий" - як і недавно застрелена нам відома особа!
  • Герхард
    Не з тобою, дядя. Не з тобою...
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