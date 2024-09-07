Новини

Заморожений конфлікт - це пастка, до "Мінська" не можна повертатися в жодному разі, - Зеленський

16 364189
зеленський

На думку президента України Володимира Зеленського, чергові Мінські домовленості - це пастка і "найгірше, що може бути", до такого формату не можна повертатися.

Про це він сказав під час виступу на міжнародному форумі "Амброзетті", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Мінськ" - це найгірше, що може бути, до чого в жодному разі не можна повертатися. Заморожений конфлікт - це найскладніше. Це пауза, яка дає можливість Росії як агресору готуватися. Що Росія і робила", - наголосив Зеленський.

Говорячи про Росію, президент України зауважив, що там будується мілітаризоване суспільство, яке перебуває в інформаційному вакуумі і "починає підтримувати просто повторення шляху Гітлера".

Читайте: Зеленський: Я покажу Байдену та партнерам по G7, яким ми бачимо мир

Зеленський підкреслив, що Мінські угоди не можна порівнювати з реальними гарантіями безпеки, бо "Мінськ" - це заморожений конфлікт, і тому виконати його було складно, бо "ніхто не хотів цього робити".

"Я спробував робити те, що я повинен був робити як президент. Я приїхав в Нормандський формат. У нас була зустріч. Німеччина, Франція, Росія, Україна. І я з ним говорив. І ми з ним домовилися, що буде ceasefire (припинення вогню - ред.)… Через деякий термін вони почали нас вбивати на контактній лінії. Я передзвонив йому і сказав: "Ми ж домовлялися про ceasefire". Він сказав: "Так, ми зараз виправимо". Пройшов деякий час і вони знову почали нас вбивати. Вони готувалися. Тому ніякого замороженого конфлікту", - наголосив Зеленський.

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Nestor Nen
    Наркоша довбаний,розкажи про свої домовленості з патрушевима потім стамбульську капітуляцію
  • Dust
    Боже, яке воно дурне !!!!

    "найкраща битва та, яка НЕ відбулася"
    Сунь Цзи "Мистецтво війни"

    Порох чудово знав це і замутив Мінськ-1 та Мінск-2 щоб виграти час та підготуватись до війни, але НЕ виконувати їх.
     і Порох підготував Україну до війни ! 24.02.2024 орків зустріла Нова армія, яку ще не встиг добити ЗЄля

    при Пороху в АТО було НЕ припинення вогню, а "тактика жаб'ячих стрибків" - повільного але поступового поліпшення наших позиций, віджимання території у сепарів

    а цей дурачок кинувся виконувати Мінськи і белькоче про якийсь "ceasefire" (припинення вогню - ред.), розведення військ. розмінування і т.д.,
    курва, як ти готувався до нападу рашки ? шашалички маринував і на Буковелі катався ?
  • Сергей Столяренко
    Ну раз ти так згадав Мінські тоді....якого-уя твій "хазяїн"єлдак робив (підписував!) 11го березня 2020 року у Мінську при підписанні "угоди" разом із терористами з ордло?! Чи пам`ять коротка у тебе і думаєш що всі забули?! Звіздун потужний!
    І якщо ти гондурас натякаєш що Мінські угоди Пороха (бо ти саме на це і натякаєш! Не на Оман, Не на Стамбул, навіть не на останні Мінські 2020 року із.єлдаком) дали змогу раші готуватися (до чого, якщо вони і та кбули готові до влеикої війни?!), то ти ще більшій длбп бо як раз було навпаки - готувалася як раз Україна аж до виборів 2019 року, а потім прийшов ти і закатав пдіготовку до захисту України в асфальтнийболт!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини