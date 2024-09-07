Заморожений конфлікт - це пастка, до "Мінська" не можна повертатися в жодному разі, - Зеленський

На думку президента України Володимира Зеленського, чергові Мінські домовленості - це пастка і "найгірше, що може бути", до такого формату не можна повертатися.

Про це він сказав під час виступу на міжнародному форумі "Амброзетті", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Мінськ" - це найгірше, що може бути, до чого в жодному разі не можна повертатися. Заморожений конфлікт - це найскладніше. Це пауза, яка дає можливість Росії як агресору готуватися. Що Росія і робила", - наголосив Зеленський.

Говорячи про Росію, президент України зауважив, що там будується мілітаризоване суспільство, яке перебуває в інформаційному вакуумі і "починає підтримувати просто повторення шляху Гітлера".

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Зеленський підкреслив, що Мінські угоди не можна порівнювати з реальними гарантіями безпеки, бо "Мінськ" - це заморожений конфлікт, і тому виконати його було складно, бо "ніхто не хотів цього робити".

"Я спробував робити те, що я повинен був робити як президент. Я приїхав в Нормандський формат. У нас була зустріч. Німеччина, Франція, Росія, Україна. І я з ним говорив. І ми з ним домовилися, що буде ceasefire (припинення вогню - ред.)… Через деякий термін вони почали нас вбивати на контактній лінії. Я передзвонив йому і сказав: "Ми ж домовлялися про ceasefire". Він сказав: "Так, ми зараз виправимо". Пройшов деякий час і вони знову почали нас вбивати. Вони готувалися. Тому ніякого замороженого конфлікту", - наголосив Зеленський.