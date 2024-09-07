Російські БпЛА знову намагались атакувати Київ: сили ППО знищили усі дрони

Сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Сьогодні була чергова нічна, масована атака дронів. На нашу територію ворожі БпЛА (попередньо на кшталт "Shahed") почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона.

Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що у Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 (надалі ліквідовано).

"Попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються", - додав Попко.

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