У Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників. ВIДЕО

Влада Воронезької області заявила про пожежу та вибухи після атаки безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Глава регіону Олександр Гусєв повідомив, що сили ППО виявили та збили безпілотник в Острогозькому районі. Внаслідок падіння дрона виникла пожежа, яка "перейшла на вибухонебезпечні предмети", потім почалася детонація. При цьому Гусєв не уточнює ні масштабів пожежі, ні характеру "вибухонебезпечних предметів".

Росіяни повідомляють, що пожежа та детонація боєприпасів триває понад дві години. Губернатор також зазначив, що жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати в сусідній населений пункт.

"Евакуація буде проводитися в кілька населених пунктів. Про її початок і порядок проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб", - пізніше написав губернатор.

Це вже друга атака на Острогожський район за останні два тижні. 24 серпня українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів російської армії, після якого детонація тривала близько доби.

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