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Війна в Україні завершиться переговорами, але коли - наразі важко спрогнозувати, - Остін

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Остін про можливе завершення війни

Війна Росії проти України зрештою завершиться шляхом переговорів, переконаний міністр оборони США Ллойд Остін. Проте  коли це може статися, наразі важко сказати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Я думаю, що зрештою цей конфлікт буде врегульований за столом переговорів. Однак коли цей момент настане, важко передбачити", - зауважив глава Пентагону за підсумками 24-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

На думку Остіна, досягнення остаточної перемоги залежить від того, як її визначати.

"Україна зосереджена на захисті власної суверенної території, і ми продовжимо робити все для того, щоби допомогти їм це зробити",- підкреслив міністр оборони США.

Нагадаємо,  раніше Остін заявив, що під час засідання Контактної групи з оборони України, в якому взяв участь президент Володимир Зеленський, сторони не обговорювали плану перемоги у війні.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Yurii_S
    Класні лозунги. Сподіваюся, ви уже нищите русню.
    Таке враження, що якісь йо..нуті повилазили. Треба трохи реальніше на співвідношення сил і ресурсів дивитися.
  • Ksenia VB
    Коли американці виберуть трампа. Зброї не дасте і наш потужний лідор, як шавка , побіжить здавати все що тільки можна. Але ви нічого поганого не подумайте, мінськ він підписувати точно не буде.
  • Ан Мур
    (продовження):
    А тепер пригадаємо, що перед своєю відставкою заявляла пані Пені Пріцкер? А вона казала, що Україні не треба збільшувати податки, достатньо почати реально боротися з тіньовою економікою. Що зробила українська влада? Вона не бореться з тінню - вона податки збільшує.
    Ви пригадуєте, аби США бодай раз затримали допомогу у часи президента Порошенко? Я не пригадую. А у Зеленського останній рік - самі проблеми. Американці не дають зброю, американці не дають грошей, американці не дають...
    Що за лихо сталося з американцями? Чи може справа не в американцях? Може справа в тому, що США виставляють певні умови (мономарафон розпустити, наприклад), а наша естрадно-циркова влада їх в тупу ігнорить, даючи зрозуміти: "Не допоможете нам - буде лише більше мертвих українців"? А чого зеленій владі? У них в КОВІД українців помирало по два Іловайська на день. І як з гуски вода.
    Може коли американці нам "не допомагають" вони просто не хочуть годувати халявщика? Отого самого який спершу голосує за блазня що обіцяє "просто перестати стріляти", але коли сталося вторгнення волає: "Американці! Ви зобов'язані нас рятувати!!"
    Зобов'язані? Нам крупно пощастило, що американці дають нам зрозуміти протилежне аж настільки лагідно. Я знаю в історії приклади набагато більш брутальні. І безжальні - для нас.
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