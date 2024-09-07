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Передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні, - Білий дім

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Білий дім відреагував на можливе постачання Іраном балістичних ракет РФ

Можлива передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

"Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями.

Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - наголосив речник.

Зазначається, що Вашингтон активно стежить за можливими переміщеннями ракет між Іраном та Росією. Ці дії можуть призвести до серйозних наслідків для Тегерана, про що вже попереджали Сполучені Штати та їхні партнери, зокрема країни Європи.

Нагадаємо, новопризначений очільник МЗС Ірану Арагчі, заперечив намір передавати балістичні ракети РФ.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Nub Nubov 3c35e0fd
    всрате НАТО беріть приклад з Ірану і КНДР
  • Тонка червона лінія
    Після виявлення уламків іранських ракет на території України потрібно оголосити Іран державою, що здійснює збройну агресію проти України та розірвати із нею усі відносини: дипломатичні, економічні, культурні.
    Проти всіх резидентів Ірану, які здійснюють господарську чи іншу діяльність на території України, слід запровадити санкції та арештувати їхнє майно для подальшої його конфіскації в якості покриття заподіяної шкоди від іранських ракет.
    Всім громадянам Ірану потрібно скасувати візи та видворити з межі України.
  • Black Work
    Добре що повідомили.
    Овочі.
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