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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 623 990 осіб (+1270 за добу), 8632 танки, 17 774 артсистеми, 16 878 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 623 990 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  623990 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8632 (+1) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16878 (+0) од,
  • артилерійських систем - 17774 (+29) од,
  • РСЗВ  – 1178 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2588 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3037 (+0)

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Скільки росіян ліквідовано 6 вересня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3853 день москальсько-української війни.
    86 одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
    Техніка сильно просіла, броня майже зникла. В основному знищується арта та логістика.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 623 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Sergei M ce156981
    Кацапи, і таки де ваші танчики і ббм?
  • володимир омельянов
    Що вже кацапи економлять танки і ББМ і вирішили за рахунок гарматного м'яса атакувати ?
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