Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 623 990 осіб (+1270 за добу), 8632 танки, 17 774 артсистеми, 16 878 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 623 990 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 623990 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8632 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+0) од,
- артилерійських систем - 17774 (+29) од,
- РСЗВ – 1178 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+0)