Вночі на Хмельниччині сили ППО знищили два "шахеди"

Вночі 7 вересня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші Сили ППО знищили 2 ворожі БпЛА типу "Shahed". Місця падіння уламків встановлюються. Працюють усі відповідні служби.

Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня ворог запустив ударні безпілотники з північного напрямку.

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