Удар по Павлограду: кількість постраждалих зросла до 82. Серед них - 7 неповнолітніх (оновлено)

У Павлограді збільшилася кількість постраждалих внаслідок російських ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Вдень 7 вересня Лисак розповів, що кількість постраждалих від російського удару вже становить 82 людини.

"Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів.

На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

У лікарнях залишається 60 потерпілих. У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення.

Обстріли Нікопольщини

З вечора 6 вересня ворог бив по Нікополю чотири рази.

"Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з'ясовуємо. Та головне – без жертв", - розповів Лисак.

В інших громадах району було тихо, як і на решті територій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По Павлограду РФ вдарила п’ятьма балістичними ракетами, - Повітряні сили