Знищено 58 із 67 "Шахедів", ще кілька - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 7 вересня 2024 року війська РФ атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки "Шахедів" запустив ворог?

За даними Повітряних сил, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "Шахедів".

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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Скільки "Шахедів" вдалося знищити?

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА.

"6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", - йдеться у повідомленні.

Де збивали "Шахеди"?

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю. Також зазначалося, що "Шахеди" атакували Київщину: влучань в житлову та критичну інфраструктуру немає, уламками пошкоджено будинки.