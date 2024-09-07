Сибіга провів телефонну розмову з Блінкеном: обговорили шляхи прискорення військової допомоги
1 61410
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.
"Чудова розмова з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити стратегічне партнерство між Україною та США. Ми обговорили шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей наших народів", - відзначив після розмови Сибіга.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що новий глава МЗС Сибіга провів розмову з Боррелем: обговорили вступ України до ЄС та шлях до миру