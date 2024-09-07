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Сибіга провів телефонну розмову з Блінкеном: обговорили шляхи прискорення військової допомоги

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Сибіга дзвонить Блінкену

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

"Чудова розмова з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити стратегічне партнерство між Україною та США. Ми обговорили шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей наших народів", - відзначив після розмови Сибіга.

Також читайте: Рада призначила Сибігу новим міністром закордонних справ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що новий глава МЗС Сибіга провів розмову з Боррелем: обговорили вступ України до ЄС та шлях до миру

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Владтмир Пометун
    Головне не надірвись.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ага, точняк - *на апараті*
  • Папєрєднік
    Оце потужно!!!!
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