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Польща могла б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували українським АЕС, - Сікорський

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Польща може збивати ракети над Україною, якщо вони загрожують її атомним об’єктам

Польща могла б допомогти Україні збивати російські ракети, щоб захистити атомні електростанції, посилаючись на право на самооборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - сказав Сікорський.

Міністр наголосив, що це його думка і що юридично Польща б мала право на самооборону, але "жодних рішень про це не ухвалювали".

Нагадаємо,  Україна потребує більше систем ППО для протидії російським ракетним атакам, а також допомоги від країн-сусідів у безпосередньому збитті російських ракет та ударних безпілотників.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Pan Kotskyi
    А як шановний пан міністр пропонує відрізняти "заблукавшу" ракету від "цілескерованої"?
  • Василь Довганенко ae825908
    Кишка тонка у польського панства. Зате скільки гонору. Але " гранати не того калібру". З фільму.
  • Зебра Зеброчка
    Без коментариев.. Одни матюки на языке.
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