Рашисти припинили завозити питну воду в окупований Лисичанськ, у місті вже тривалий час відсутнє централізоване водопостачання

У Лисичанську, протяжність якого перевищує 15 км, влітку повністю припинили підвозити питну воду для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок загарбники не виконують "обіцянок", - йдеться в повідомленні.

Лисогор зазначив, що до цього для місцевих жителів бойовики організовували підвезення води, щоправда, робили це нерегулярно. Проте останнім часом надані росіянами водовози з міста зникли.

"Ця подія збіглася із заміною куратора із Татарстану, якому "підшефний" Лисичанськ", - підкреслив очільник ОВА.

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