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Рашисти припинили завозити питну воду в окупований Лисичанськ, у місті вже тривалий час відсутнє централізоване водопостачання

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Роздача води в окупованому Лисичанську

У Лисичанську, протяжність якого перевищує 15 км, влітку повністю припинили підвозити питну воду для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок загарбники не виконують "обіцянок", - йдеться в повідомленні.

Лисогор зазначив, що до цього для місцевих жителів бойовики організовували підвезення води, щоправда, робили це нерегулярно. Проте останнім часом надані росіянами водовози з міста зникли.

"Ця подія збіглася із заміною куратора із Татарстану, якому "підшефний" Лисичанськ", - підкреслив очільник ОВА.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Муля e074cf64
    Ну и хрен на них!
  • ОсвальдКоблпот 7abcdef4
    Нічого дивного. Кацапота на всьому козлостані так робить.
  • Роман с камнем
    ЗА ЩО БОРОЛИСЬ - НА ТЕ Й НАПОРОЛИСЬ !!!!
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