Зеленський зустрівся із прем’єркою Італії Мелоні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі. Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Мелоні говорили про реалізацію Формули миру.

Читайте також: Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США розширення тренувальних місій для українських пілотів на F-16. ФОТО

"Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту. Дякую Джорджії Мелоні та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", - резюмує глава держави.