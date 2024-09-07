Зеленський зустрівся із прем’єркою Італії Мелоні. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі. Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський та Мелоні говорили про реалізацію Формули миру.
"Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту. Дякую Джорджії Мелоні та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", - резюмує глава держави.