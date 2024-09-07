Офіс генпрокурора по обстріл Костянтинівки: війська РФ ударили по середмістю із щільною забудовою, пошкоджено 13 об’єктів

Зранку 7 вересня 2024 року війська РФ завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по м. Костянтинівка Донецької області. Влучання відбулись по середмістю із щільною житловою забудовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Жертви ворожого обстрілу

Як зазначається, внаслідок обстрілу дістали травми, несумісні з життям, троє чоловіків 24, 46 та 69 років, які перебували поряд з місцевим ринком.

"Ще троє цивільних - 50-річна жінка та двоє чоловіків 29 й 59 років отримали поранення різного ступеня тяжкості. У них діагностовано осколкові поранення рук і ніг. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Пошкодження внаслідок обстрілу

Пошкоджено 13 об’єктів, зокрема, багатоквартирний будинок, медичну установу, аптеку, торговельне приміщення, автотранспорт, лінії електромережі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ обстріляли Костянтинівку: 3 людини загинули, 3 - поранені.