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Зеленський дорікнув Великій Британії у зволіканні з новими відправками ракет Storm Shadow, - The Telegraph

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Зеленський дорікнув Британії за Storm Shadow

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Зеленський також звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії.

"І це (обмеження на використання зброї, - ред.) стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо, що це неправильно, що є такі кроки", - повідомив Зеленський.

Україна неодноразово зверталася до Великої Британії, США та Франції з проханням дозволити використати ракети дальнього радіуса дії, що постачаються Заходом, для завдання ударів по аеродромах, пускових установках, складах боєприпасів і пального, а також командних і контрольних пунктах на російській території.

Нагадаємо, майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    справжній Президент України - а не клоун, ******* на роялі - не дорікав би публічно своїм союзникам (щоб, принаймі, не давати приводві ворогу злословити).
    Справжній Президент - вирішив би непублічно всі ці проблеми і з вчасною допомогою, і з дозволом бити по касапам на їх території, і з дипломатичною підтримкою, і з найбільшими санкціями на ворога за розвязану ним війну (якщо вже її неможливо було б уникнути - а так уникав би всіма доступними способами, в т.ч. відповідним озброєнням ЗСУ); і взагалі - не допустив би окупації стільки багато території своєї держави.

    Але "справжній президент" - це не про ЕрЗе.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Зате в нього є офігезний талант - пересратися зі всіма..
  • Лис Микита 4754e778
    The Telegraph зводить наклепи на нашого президента,він не дорікнув британцям,як пише видання,а застовуав до Великобританії комунікаційні норми всесвітньо відомої школи Криворіжської дипломатії
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