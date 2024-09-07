Мін’юст подав позов про застосування санкцій до зрадниці Повалій

Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" до Таїсії Повалій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мін'юсту.

Як зазначається, Повалій Таїсія Миколаївна - українська та російська поп-співачка, авторка пісень, народна артистка України, колишня народна депутатка України від Партії регіонів (2012-2014 роках), яка наразі мешкає в Москві та є відомою через свої проросійські погляди.

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Яке майно зрадниці може потрапити під санкцію?

До стягнення Міністерством юстиції України заявлено майно, яким Повалій Т.М. володіє прямо та опосередковано (через фізичних осіб). Зокрема, об’єкти нерухомого майна (7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння), транспортні засоби (2 автомобілі), пристрої для відстрілу патронів (4 одиниці) та майнові права на музику та слова до твору (8 музичних творів).