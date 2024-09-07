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Мін’юст подав позов про застосування санкцій до зрадниці Повалій

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Таїсія Повалій

Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" до Таїсії Повалій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мін'юсту.

Як зазначається, Повалій Таїсія Миколаївна - українська та російська поп-співачка, авторка пісень, народна артистка України, колишня народна депутатка України від Партії регіонів (2012-2014 роках), яка наразі мешкає в Москві та є відомою через свої проросійські погляди.

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Яке майно зрадниці може потрапити під санкцію?

До стягнення Міністерством юстиції України заявлено майно, яким Повалій Т.М. володіє прямо та опосередковано (через фізичних осіб). Зокрема, об’єкти нерухомого майна (7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння), транспортні засоби (2 автомобілі), пристрої для відстрілу патронів (4 одиниці) та майнові права на музику та слова до твору (8 музичних творів).

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    а де та що співала в курятнику...? кароліна ....куєк ?
  • Тонка червона лінія
    Вона не поїхала у Ґарвард, щоби залишитись бойовим медиком:

    "[Про] що я мрію... Дожити.
    Ніколи не мати поранених, які не доїдуть.
    Все якось банально, нє?
    Мрію дожити до моментів, коли я зможу мріяти.
    Мрію... А! Я була зарахована до Ґарварду цього року, але я не поїду.
    Зарахували зараз - зарахують ще колись, якщо захочу.
    Так само з кар'єрою: пройшла цей шлях один раз, пройду ще раз, якщо треба [буде], якщо захочу.
    Це ж таке. Все залежить від бажання людського.
    https://x.com/_thin_red_line_/status/1832322083784675520 Ґарвард почекає ."

    https://pbs.twimg.com/media/GW23LOhWMAAxetk?format=jpg&name=900x900
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ну вот-все отберете,а где же альфонс Игарь Лихуюта харчеваться будет?
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