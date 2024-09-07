Щонайменше 8 дронів зайшли вночі в Білорусь, один "шахед" перебував за 70 км від кордону з Литвою, - Беларускі Гаюн. КАРТА

У ніч на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що перший "шахед" зайшов з Чернігівської області в напрямку Лоєва близько 23:20 і вже через 40 хвилин вилетів назад в Україну в напрямку Київського водосховища.

"Подальші заходи "шахедів" були приблизно о 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16, 05:54. А близько 08:13, за даними @eRadarrua, у Білорусь залетів розвідувальний БПЛА типу Supercam.

Крім заходів у Гомельську область, минулої ночі один із "шахедів" залетів і в Брестську область приблизно о 05:16 у районі Пінська і продовжив рух на північ. Цей "шахед" зайшов у Гродненську область (уперше за весь моніторинг) і долетів до самих Корелічів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Цей шахед міг пролетіти над Білоруссю на північ ≈200 км, що з ним траплялося далі - невідомо", - йдеться в повідомленні.

"Беларускі Гаюн" повідомляють, що в небі над Білоруссю протягом ночі працювали винищувачі та вертольоти ВПС РБ

"Загалом винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачуліщей здіймалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі - в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а два шахеди", - розповіли у моніторинговій групі.

Нагадаємо, 5 вересня міноборони Білорусі заявило, що вночі безпілотники "порушили держкордон" республіки, сили ППО їх знищили.

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