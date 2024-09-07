Італія залишається непохитною у своїй підтримці України, - Мелоні
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Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що її країна продовжить підтримувати Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Вибір на підтримку України був насамперед вибором національних інтересів, і цей вибір не зміниться", - сказала Мелоні.
Вона зазначила, що Китай і Індія можуть відіграти важливу роль у врегулюванні війни. Мелоні підкреслила, що єдине, що не можна допустити, - це вважати, що війну можна завершити, залишивши Україну без підтримки.
Нагадаємо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.