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Поки що немає консенсусу, - Зеленський про дозвіл партнерів на удари вглиб РФ

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Звернення Володимира Зеленського 3 вересня

Наразі між партнерами України немає консенсусу довкола питання зняття обмежень на застосування далекобійної зброї для ударів по російській території. Втім обговорення продовжуються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися", - заявив президент.

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Зеленський також додав, що Україна працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї. Глава держави зазначив, що з цього питання зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, а також розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею (ООН, - Ред.), будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом", - сказав глава держави.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • НБ
    Зєлєнсківй це халепа.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ніхто, нічого не дасть, зе!шоблі, крім того, що вже затверджено.
    у зе!гундоса істерика.
    тому, такі часті відосики. тому, таке прогресуюче безглуздя, в кожному наступному.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею..."
    Ото, просто увесь Всесвіт тримається на цьому титані 🤮
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