Ситуація на Покровському напрямку непроста, - Зеленський

Ситуація на Покровському напрямку досі непроста.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтервʼю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація там (на Покровському напрямку, - ред.) в будь-якому випадку непроста. Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум "Амброзетті" в Італії ,- ред.) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі по три рази з Сирським (головнокомандувачем ЗСУ. - Ред.), тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти", - сказав Зеленський.

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Раніше Сирський зазначав, що за останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр.