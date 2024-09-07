Рашисти б’ють по Харкову: зафіксовано удари по садовому товариству. У Малій Данилівці постраждала жінка (оновлено)

Наразі російські окупанти завдають ударів по Харкову.

Про це повідомили у телеграм-каналах мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях! Другий вибух чутно у Харкові", - інформує Терехов.

"Окупанти завдають ударів, Харків та район, будьте в укриттях", - додає Синєгубов.

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"Служби виїхали на перевірку місць влучань. На цю хвилину - без постраждалих", - додав о 16.12 Синєгубов.

"Зафіксували ворожі удари по Харкову. Попередньо - садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор. Дані уточнюються", - зазначив голова ОВА о 16.19.

"Удари по Харкову прийшлися по Індустріальному району та Салтівському. На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначає своєю чергою Терехов о 16.25.

Пізніше Синєгубов повідомив про постраждалу у Малій Данилівці.

"За оновленими даними, у Малій Данилівці гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка. КАБ влучив у приватний будинок", - написав він.