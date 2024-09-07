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Невідомі намагалися незаконно проникнути на територію об’єкта Міноборони в Києві, - міський ТЦК

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Невідомі намагалися незаконно проникнути на територію об'єкта Міноборони

Сьогодні зранку, 6 вересня, на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію об'єкта Міністерства оборони України, що перебуває під охороною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Київському міському ТЦК та СП.

Як зазначається, ті самі особи намагалися також перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту.

"Діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом призначено службове розслідування.

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Також у ТЦК наголосили, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів ЗСУ може каратися відповідно до Кримінального Кодексу України.

"Керівництво Київського міського ТЦК та СП звертається до суспільства не піддаватися на провокації і не поширювати не перевірену інформацію. Це може грати на користь противнику та ставати підґрунтям для ворожої пропаганди", - додали в ТКЦ.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Шо це за ідіотські фомулювання??? "Невідомі особи", "зупинили невідомих осіб ", "не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт". Ніби це якісь шпигуни або диверсанти. Ясно ж, що це родичі тих, кого туди силоміць затягнули і кого хотіли звідти вивезти до навчального центру. А перші намагалися цьому завадити.
  • Юра Малко
    Що це за абстакціонізьм? Якісь невідомі проникають на військовий об"єкт,перешкоджають виїзду техніки і це все під час війни.....а військовослужбовці з фізичним впливом зупинили невідомих і т.п. Що за маячня? Під час війни в таких випадках негайно знищують нападників,а тут в межах повноважень невідомих осіб зупинили...Хто ці невідомі особи: росДРГ,алкаші з сусідніх дворів,баби мобілізованих? НХ не зрозуміло....
  • Nick Heinen
    Ви вже визначтесь. То ви невідомих відловлюєте, то коли вони до вас поза чергою лізуть ви їх ганяєте. Як дівчата прям, вітер в голові.
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