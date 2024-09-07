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На Росію чекають серйозні зміни у силовому блоці, - Буданов

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Кирило Буданов

У Росії невдовзі відбудуться серйозні зміни у силовому блоці.

Про це очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів під час інтерв’ю "Радіо Хартія", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Переламу (у війні. - Ред.) ще не сталося. Але усе поряд. Не може все життя так тривати - ресурси не є нескінченними, ні у нас, ні у них...Стосовно російської сторони - у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні у силовому блоці. Як вони відбудуться - побачимо скоро. Не так довго лишилось чекати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони можуть вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км, - Буданов

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Calvados
    https://www.google.com/amp/s/suspilne.media/amp/674150-budanov-prognozue-ukrainskij-nastup-navesni/ За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.

    Як вже дістав цей Буданга...
  • CrossFirenko
    Шапіто випустило членів Міністерства Відволікання Уваги.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ця Буданга давно прокисла. Несіть іншу.

    Буданга не тільки тріпло, а ще і підла істота.

    На кого працює цей дружбан каZапа Гогілашвілі?

    "Шокуючі зізнання розвідника Олександра Жолобецького про Вагнергейт і репресії!".

    ВІДЕО:

    https://www.youtube.com/watch?v=V-5yhj1f9d4

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