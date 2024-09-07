На Росію чекають серйозні зміни у силовому блоці, - Буданов

У Росії невдовзі відбудуться серйозні зміни у силовому блоці.

Про це очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів під час інтерв’ю "Радіо Хартія", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Переламу (у війні. - Ред.) ще не сталося. Але усе поряд. Не може все життя так тривати - ресурси не є нескінченними, ні у нас, ні у них...Стосовно російської сторони - у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні у силовому блоці. Як вони відбудуться - побачимо скоро. Не так довго лишилось чекати", - зазначив він.

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