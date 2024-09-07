Участь країн-партнерів у збитті російських ракет і БпЛА над Україною матиме "обмежені переваги", - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що збиття країнами-партнерами російських ракет і безпілотників, які пролітають над заходом України і наближаються до їхнього повітряного простору, може не бути "найефективнішим способом розв'язання проблеми".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Брекельманс заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"На мою думку, це обмежені переваги. Незалежно від того, чи переважають вони ризики, які можуть виникнути. Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", – зазначив він.

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Як зауважив Брекельманс, саме цьому типу ескалації намагаються запобігти союзники по НАТО.

"Думаю, це також на користь Україні, що ми намагаємося її не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", – додав він.

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