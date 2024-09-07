У Білорусі більше немає багатотисячних підрозділів Росії: старі вивела, нові не завела, - Держприкордонслужба

У 2023 році Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується – залишились хіба що логістичні підрозділи РФ, які не несуть загрози для України.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які становили б загрозу Україні. Ще минулого року під виглядом навчань Росія тримала там свої підрозділи чисельність близько 10 000 – 12 000 осіб, однак поступово виводила їх на свою територію, а нових в межах ротації не завела.

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Речник ДПСУ зазначив, що для нагнітання ситуації вглиб території Білорусі є переміщення і техніки, і особового складу, проте їхня кількість наразі не несе суттєвої загрози.

Коментуючи військові навчання Білорусі біля кордонів Польщі і Литви, які почалися 3 вересня і триватимуть до кінця місяця, Демченко сказав, що "не варто дивуватись", адже такі навчання проводяться постійно і на різних напрямках. Робиться це для того, щоб нагнітати ситуацію і "показувати, що воно є сильними".

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