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Сезон штормів може "скоригувати" захисну споруду біля Кримського мосту, - Плетенчук

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Кримський міст

Споруда, яку Росія намагається побудувати біля Кримського мосту, не виглядає фундаментальною, і може бути пошкоджена в сезон штормів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарфону "Єдині новини" сказав речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виглядає це трохи дивно, особливо враховуючи, що конструкція не виглядає фундаментально, як так званий Кримський міст. І постає питання - навіщо було споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго. У будь-якому разі сезон штормів може внести свої корективи і, ймовірніше за все, внесе", - сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що метою створення цієї споруди може бути як намагання забезпечити безпеку так званого кримського мосту, так і намір продублювати його.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    І шо? Все рівно по Керченському мосту не вдарять. А що погода заважала Зельоним не дати побудувати кацапам через Маріуполь до Криму ЖД дорогу, через яку тепер суне військова техніка і жива сила противника? Це ж не за 1800 км, а під самим носом.
  • Валерій Кваша
    А якщо не ''скоригує'', то буде природа винна. Зелені ще природу не звинувачували.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Та в'**іть вже по тому мосту, щоб вже всі заспокоїлись...
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