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Бербок розкритикувала партію Шольца за вагання щодо підтримки України

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Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у суботу звинуватила соціал-демократів (СДПН) канцлера Олафа Шольца у послабленні підтримки України.

Заяву Бербок наводить dpa, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства виступала на партійних зборах у місті Потсдамі, столиці землі Бранденбургу. У Бранденбурзі 22 вересня мають відбутися земельні вибори.

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Бербок заявила, що розраховувала на те, що прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке і надалі підтримуватиме Україну, але була стривожена після того, як регіональне відділення СДПН завагалось щодо поставок зброї в Україну під час передвиборчого опитування виборців.

У документі, про який ідеться, СДПН відповіла "нейтрально" на заяву: "Бранденбург повинен працювати над тим, щоб Німеччина продовжувала постачати зброю в Україну".

Бербок сказала, що її турбує, як Шольц, який проживає в Потсдамі, має голосувати на майбутніх виборах.

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Вона запитала: "За кого, власне, він має голосувати в Бранденбурзі 22 вересня?"

Якщо Войдке і його партія не скорегують свій курс, Шольцу доведеться голосувати за "зелених", пожартувала міністерка.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ехххх...
    петро петро.
    і ти туди ж? як, отой хароший рускій?
    у всьому винен, особисто, путін?
  • Наталия Гончар
    Це типу бувший Кулеба розкритикував би вовку, а ще страшніше- ПРости тую мародерню- Єрмака
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