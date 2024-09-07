Глави розвідок США і Британії про Курську операцію: "Це викликало питання у всієї російської еліти"

Керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і Річард Мур вважають, що операція українських Збройних сил в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти.

З відповідною заявою вони виступили на заході, організованому Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема, директор американського ЦРУ Бернс сказав, що Курська операція була "значним тактичним досягненням", яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

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"Це викликало питання... ...у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", – сказав він.

Своєю чергою глава британської Mi-6 Мур сказав, що це був "типово зухвалий і сміливий крок з боку українців...щоб спробувати змінити хід гри".