Маємо серйозно сприймати намагання РФ вплинути на вибори у США, - Білий дім

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американці мають сприймати серйозно наміри РФ втрутитись в американські вибори.

Про це Кірбі сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається "посіяти розбрат" серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди.

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Американці повинні сприймати це серйозно, наголосив посадовець Білого дому.

Кірбі зазначив, що загроза втручання Росії у вибори зараз "витонченіша", ніж у попередні виборчі кампанії.

"Вони використовують штучний інтелект, в одному з випадків фінансували компанію, розташовану в США, у Теннессі.Так що йдеться не тільки про російських ботів, тролів та підроблених персон в соціальних мережах, хоча це теж частина справи, але вони стали набагато витонченішими", – зазначив представник президентської адміністрації.

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Він додав, що покладається на слідчі органи у цьому питанні.

"Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження та вживатимемо відповідних заходів", – резюмував Кірбі.