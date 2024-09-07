Ще більше українських біженців в Німеччині мають знайти роботу, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц наполягає на тому, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині.

Про це, як пише Sueddeutsche Zeitung, політик заявив у суботу під час зустрічі зі своїми виборцями в Тельтові, земля Бранденбург, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Завдяки так званому Job-Turbo, програмі федерального уряду, кількість працюючих українців зросла до понад 200 тисяч.

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"Але додалося ще кілька сотень тисяч... Тому я хочу, щоб робота була виконана", - заявив канцлер.

Глава німецького уряду визнав, що без проходження певних процедур не можна відразу працювати відповідно до кваліфікації, але починати можна, наприклад, з неповного робочого дня, а сертифікати отримати пізніше, така практика застосовується в інших країнах, сказав Шольц.

Він поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців. У землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.

"Це нісенітниця. Ми дуже стараємось зменшити кількість органів визнання (документів - ред.)", - сказав Шольц і додав, що не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які знайшли захист у Німеччині, лише 120 отримали дозвіл на роботу.

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У Німеччині місяцями триває дискусія стосовно того, що велика частка українських біженців війни, яких прийняла Німеччина, отримують фактично допомогу по безробіттю, чого не мають інші біженці. Багато тих, хто приїхав у перші дні та тижні повномасштабної війни, досі живуть на ці гроші і не виходять на роботу з різних причин. Тож лунають заклики скоротити виплати.