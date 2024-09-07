РФ використовує "Калібри" переважно лише під час комбінованих атак на Україну, - Плетенчук

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни використовують ракети "Калібр" переважно лише під час комбінованих атак по території України, бо їхня ефективність навіть в окупантів викликає "низку запитань".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це Плетенчук заявив в ефірі на телеканалі Київ у суботу, 7 вересня.

Плетенчук зазначив, що "Калібри" були "більш ефективними" на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Зараз вони [ракети] використовуються здебільшого лише під час комбінованих ракетних атак і лише для того, щоб навантажити українську ППО. Під час останнього такої атаки було залучено чотири носії, 28 ракет, 100% знищили…", - заявив речник ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сезон штормів може "скоригувати" захисну споруду біля Кримського мосту, - Плетенчук

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки 26 серпня росіяни вперше використали касетний "Калібр". Його використали для удару по цивільному промисловому об’єкту на Харківщині.