Війська РФ мають тактичні успіхи у просуванні під Вугледаром, - Міноборони Британії

Російські війська мають більше тактичних успіхів навколо міста Вугледар на Донеччині.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму огляді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

Вугледар був довгостроковою ціллю для російських військ. Оборона міста дозволяла українським військовим стримувати ворожі наступи на півдні Донеччини.

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Британці зауважили, що раніше окупанти неодноразово робили спроби штурмувати Вугледар. Це призводило до важких втрат, аби здобути невеличкі території.

"Однак у серпні 2024 року російські війська просунулися на схід і захід від Вугледару, взявши під контроль сусіднє село Пречистівку та ведучи бої за Водяне", - повідомили у Міноборони Британії.

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Припускають, що наступного місяця Росія, ймовірно, продовжить спроби просуватися біля міста і загрожуватиме самому Вуглдедарові.