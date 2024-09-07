Португалія закликала ЄС почати підготовку до вступу України

Португалія активно лобіює вступ України до Європейського Союзу і хоче, щоб блок почав готуватися до цього.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел в кулуарах Форуму Амброзетті, конференції, що проходила на березі озера Комо на півночі Італії, заявив, що потрібно готуватися прийняти Україну в ЄС.

"Ми дуже залучені до процесу розширення… Нам потрібно готуватися прийняти Україну в ЄС, коли це буде можливо", – сказав він.

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За його словами, цей процес "потребуватиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно".

"Вторгнення України в Курську область Росії явно змінило уявлення про баланс війни", - сказав Ранжел і закликав до переговорів щодо мирного врегулювання.

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