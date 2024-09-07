Українці використовують на полі бою "безпілотники-дракони" із розплавленим металом, - CNN

За даними CNN, українські військові використовують проти окупантів на полі бою вогнеметні "безпілотники-дракони" із розплавленим металом.

Як ідеться в матеріалі CNN, Україна, схоже, використовує у війні з російськими загарбниками флот вогнеметних "дронів-драконів", сучасний варіант боєприпасів, які мали жахливий ефект в обох світових війнах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На відео, розміщених у соцмережах Міністерства оборони України, видно, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню – фактично розплавленого металу – на утримувані росіянами позиції в лісосмугах, пише CNN.

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Розпечена суміш алюмінієвого порошку і оксиду заліза, що називається термітом, горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм. Падаючи з безпілотника, терміт нагадує вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона, через що дрони і отримали свою назву.

"Ударні дрони – це наші крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба! Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя", – йдеться в повідомленні 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Facebook. Там також оприлюднено відео.

Аналітик оборонної промисловості, який спеціалізується на наземних війнах і колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонд у коментарі CNN зазначив, що використання терміту з безпілотника "є досить інноваційним".

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"Але якщо його використовувати таким чином, ефект буде більше психологічним, ніж фізичним", – сказав він.

Драммонд не вважає, що використання таких безпілотників може змінити хід бойових дій. Але терміт дає російським військам ще одну причину побоюватися українських безпілотників, сказав він.

Терміт може легко пропалити майже все, включаючи метал, тому від нього мало що можна захистити, пише CNN. Він був відкритий німецьким хіміком у 1890-х роках і спочатку використовувався для зварювання залізничних колій. Але незабаром стала очевидною його військова ефективність: німці скидали його над Британією під час Першої світової війни. І Німеччина, і союзники використовували термітні авіабомби у Другій світовій війні.

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За даними британської антивоєнної правозахисної групи Action on Armed Violence (AOAV), Україна вже використовувала терміт, скинутий з безпілотників, щоб вивести з ладу російські танки.

Терміт – це лише один із видів запалювальної зброї, серед інших – напалм і білий фосфор. Управління ООН з питань роззброєння заявляє, що запалювальна зброя може спричинити масові руйнування і шкоду навколишньому середовищу.

Згідно з міжнародним правом, терміт не заборонений для використання у військових діях, але його використання на цивільних об'єктах заборонено через жахливі наслідки, які він може мати для людського організму, пише CNN.

Зазначається, що Україна звинувачувала окупантів у використанні запалювальних боєприпасів проти цивільних об'єктів на початку повномасштабної війни, в тому числі проти села Черкаські Тишки на Харківщині у травні 2022 року.

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Українські військові також звинуватили Росію у використанні запалювальних речовин під час нападу на Бахмут минулого року.