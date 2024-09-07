За добу відбулося 168 боєзіткнень, 86 з яких - на Покровському і Курахівському напрямках, на Куп’янському ще триває 10 атак, - Генштаб

За поточну добу відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Покровському і Курахівському напрямках, тут агресор атакував 86 разів, 12 боєзіткнень ще триває. Ситуація напружена і на Куп’янському напрямку, де триває 10 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 7 вересня.

Обстріли території України

По території України сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаударів, скинувши при цьому 90 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи один раз, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше 60 окупантів, знищили два танки, чотири бойові броньовані машини, 40 БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено артилерійську систему та чотири автомобілі противника.

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Сімнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, десять боєзіткнень триває.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку за день російські війська 25 разів атакували українських захисників у районах Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

Активність ворога на Сіверському напрямку проявилась сімома штурмовими діями, окупанти намагалися витіснити наших захисників з позицій в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Всі атаки відбито.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки авіації, вісім разів атакували наші позиції поблизу Торецька, Неліпівки та Сухої Балки. Чотири бої ще тривають.

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На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 44 рази. Найбільшу активність проявляв у районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Силами оборони України відбито 39 атак, ще п’ять боєзіткнень тривають.

За наявною інформацією, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 240 військовослужбовців вбитими та пораненими. Підрахунок продовжується.

Також напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де на цей час доби наші захисники відбивали 42 ворожих штурми. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки, Галицинівки та Георгіївки. Триває сім боєзіткнень.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку за сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили шість ворожих атак, ще одна атака - триває.

На Придніпровському напрямку 11 штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Як зазначили в Генштабі, на інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

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