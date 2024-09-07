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У полонених росіян більше немає права на дзвінки, - Лубінець

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Дмитро Лубінець

У полонених російських окупантів більше немає права здійснювати телефонні дзвінки з України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що наразі в Україні діють чотири спецтабори для полонених військових РФ, умови у яких відповідають Женевським конвенціям.

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"Ми розуміємо, що, на жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни <…> Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на територію РФ", – нагадав він.

Лубінець наголосив, що позиція Офісу омбудсмена була в цьому питанні дуже простою: згідно з Женевськими конвенціями, є право на листування, а не на телефонні дзвінки.

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"Станом на зараз нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає", – сказав омбудсмен.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Calvados
    Можна ще престати витрачати на них по 10 тис. гривень в місяць, коли пенсіонер, котрий пропрацював 40 років отримує 2.6 тис.? Чим таким заслужені ці військовополонені?
  • Oleg K 0ff374ed
    Галя, если даже миллионы украинцев выйдут на улицу, то что, ***** вернет Азовцев? Это полная чухня, что Бонэвтик не хочет их забирать. За командиров Азова он отдал самого ценного арестанта - выродка медведчука. Если бы козломордые соглашались, Азовцев бы уже давно выменяли.
  • Dust
    но простите, не все же рассеяне умеют писать

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