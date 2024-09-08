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МКЧХ не може забезпечити захист прав українських військовополонених: Продовжує показувати позицію "страуса", - Лубінець

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Лубінець розкритикував МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував Червоний Хрест, заявивши, що організація "продовжує показувати позицію "страуса".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал, про це Лубінець заявив в ефірі "Єдиних новин"

"Усе частіше російські солдати вбивають українських військових, які здаються у полон. Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив омбудсмен, усі такі публічні страти українських військовополонених є воєнними злочинами. І Україна вимагає дієвої реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт для злочинців від МКС.

"МКЧХ продовжує показувати позицію "страуса" - організація не може забезпечити захист прав українських військовополонених", - наголосив Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо ймовірного розстрілу росіянами українського полоненого: Міжнародна спільнота не має мовчати про системні злочини окупантів

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ну, і що, з цього приводу, робить цей уповноважений зе!дегенерат?
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    А не скаже нам пан Лубінець скільки раз Зе скликав ООН з приводу нелюдського поводження рашистов з полоненими? Скільки раз це питання підіймали серед союзників та у світі?
    Можливо Зеленський має зібрати Саміт з цього приводу?
    Можливо сам Лубінець має кричати про це на весь світ КОЖЕН ДЕНЬ?!!!
    Рашисти банально посилають ЧХ на Х, й що вони можуть зробити...... та нічого. Знайшли мородери з ЗЕкоМанди знову на кого відповідальність перекласти.
  • gemixx11 07198661
    Любинець-ПУСТЕ МІСЦЕ..нікчемний чоловічок
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