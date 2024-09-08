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Маємо бути чесними, найближчим часом потреби України в боєприпасах задовольнити не вийде, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

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Снаряди

Найближчим часом потреби України в боєприпасах для протистояння російській агресії задовольнити не вдасться.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

Брекельманс запитали, коли, на його думку, партнери зможуть повністю забезпечити потреби України в боєприпасах шляхом закупівель у третіх країнах або завдяки власному виробництву.

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"Зважаючи на масштаби агресії Росії, а також наступ, який вона здійснює, думаю, Україні потрібно все більше і більше. Мені видається, що найближчим часом, на жаль, не буде моменту, коли можна буде сказати, що потреби України повністю задоволені.

Але вважаю, що це наш обов’язок – переконатися, що робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Сьогодні (6 вересня. – Ред.) досягнуто певного прогресу.

Але маємо бути чесними. Треба зробити більше. Тож після цього дня ми повинні продовжувати докладати зусиль на тому ж рівні, з такою ж мотивацією, щоб підштовхувати себе робити все більше і більше", - заявив Брекельманс.

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"Думаю, що атака на Курську область змінила ситуацію на тактичному рівні. Росія тепер не тільки нападає – їй також потрібно захищатися. Їй також зараз потрібно вирішити дилему, розмістити більше сил на Курському напрямку чи на Донбасі. Тож, гадаю, це створює нову ситуацію.

Але якщо ми справді хочемо також створити новий баланс на більш стратегічному рівні й переконатися, що Україна посилить наступ, потрібна набагато більша підтримка. Тому ми всі повинні запитати себе, чи можемо ми зробити більше, і продовжувати діяти та наполягати", - додав він.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ну, і як вам, новий кабінет міністрів?
    як вам, поїздочка, зе!шмарклі на рамштайн?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Повна некомпетентність, дивних осіб, на посадах в органах державного управління, згідно з вимогами Регламентів ВРУ та КМУ, не кажучи про вимоги отієї Нацдержслужби!! !!
    Які ж тупі ті особи, що призначають на посади некомпетентних осіб, у публічні будинки ЦОВВ та КМУ, дивні та злодійкуваті осіб!!
  • Тania Noname
    тут в коментах повністю проявляється кацапська поведінка. Що ви верещите, як дикі свині. В усьому винен президент? А хто він такий, взагалі, для українців? Ніхто і ніщо , порожнє місце. І гетьман прийде, буде порожнім місцем. Це тільки кацапи вважають, що росією карлик керує, він цар, бог для них і все на світі. В Україні все завжди вирішувалось колегіально. На жаль, останні 33 років ця колегія тхне зросійщенням. От з явищем потрібно боротись і його ненавидіти.
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