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Португалія передала Україні 6 пожежних гелікоптерів Ка-32

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Португалія

Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 виробництва РФ. Остання вантажівка з частиною цього вантажу вирушила у п'ятницю.

Міністерство національної оборони Португалії (MDN) відзначило, що останнє транспортування продовжилося "після тривалого періоду невизначеності та переговорів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У свою чергу видання нагадує, що в жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Хелена Каррейрас заявила, що країна відправить в Україну шість російських пожежних вертольотів, які не мали ліцензії для роботи в Португалії. Більше того, один із них вийшов з ладу через аварію.

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У листопаді 2023 року, більш ніж через рік після оголошення про передачу Україні, гелікоптери все ще перебували в Португалії, а попередній уряд заявив, що чекає "вказівок від українського партнера щодо наступних кроків, які необхідно зробити" у цьому процесі.

"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд через МДН спільно з МВС погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з посольством України в Лісабоні та з Міністерством оборони України", - йдеться в опублікованій заяві від 7 вересня.

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Повідомляється, що Україна погодилася прийняти гелікоптери в їхньому поточному стані, а значить, без попереднього ремонту. Видання також додало, що гелікоптери були придбані урядом Португалії у 2006 році.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дякуємо, Португалії, за дієву підтримку Українців!
  • Dust
    Щиро дякуємо, Португаліє !

    знадобиться, наші інженера розберуться і відремонтують.

    ви не австралійці, які закопали гелікоптерів в пустелі:
    Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери ******, які просила Україна
    В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів ****** попри запит від України на їх передачу, який було подано у грудні 2023 року.
    https://glavcom.ua/tags/ukrajina.html Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів ****** занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію ****** було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.

    але ж гелікоптери ще НЕ були на той час утилізовані !!!!!!
  • Pan Lipko
    Реклама ЗСУ в дії. Світ масово відмовляється від російського секод-хенда сумнівної якості
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