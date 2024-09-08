Росіяни вдарили по готелю в Миколаївці на Донеччині, під завалами люди, - МВА

Унаслідок російського удару в місті Миколаївка Донецької області зруйновано готель, під завалами перебуває двоє людей.

Про це телефоном повідомив Суспільне Донбас заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на цю годину тривають пошукові роботи, йде розбір завалів готелю "Зоря", який було зруйновано в результаті обстрілу о 21.50. Під завалами перебувають дві людини", — розказав він.

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За попередніми даними, окупанти вдарили по місту трьома авіабомбами.