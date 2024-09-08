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Івано-Франківськ запроваджує загальноміську хвилину мовчання: "Люди, на жаль, забули, що триває війна"

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Прапор України

Щоденно в Україні на о 9 годині ранку майже завмирає життя: хвилиною мовчання вшановуються загиблі за свободу її захисники і захисниці.

Але щоб нагадати тим, хто трохи "втомився" від війни, багато міст запроваджують загальноміську хвилину жалоби. У Чернівцях, наприклад, о 9 годині ще з 2022 року зупиняється транспорт на центральній площі - люди згадують полеглих.

Тепер і в Івано-Франківську з 11 вересня запровадять загальноміську хвилину памʼяті за загиблими у війні рф проти України.

Про це розповів міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Ми зі середи запроваджуємо загальноміську хвилину пам’яті, молитви у всіх наших закладах освіти. У місцях, де у нас є інформатори, екрани, — скрізь буде транслюватися хвилина пам’яті.

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Прохання до всіх закладів, приватних підприємств максимально виділити той час для того, щоб вшанувати пам’ять. Бо прикро сьогодні дивитися, як люди все менше і менше приходять на похорони. І навіть сьогодні, ми їхали з труною, але деякі люди не зупиняються, обганяють, незважаючи на те, що є поліція. Люди, на жаль, забули, що триває війна", – зазначив мер, який повертався з трагічного заходу.

За його словами, в Івано-Франківській громаді хвилину пам'яті запровадять о 9:00, одночасно з хвилиною мовчання по всій Україні.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Oresta Bartka
    Це не адаптація. Це - "какаяразніца".
  • Vitaliy Blast
    К сожалению, ученые с вами не согласны. Механизм стрессоустойчивости предполагает в том числе принятие изменений окружающей среды.

    У нас в прифронтовых городах при обстрелах люди сначала прятались или выходили чтобы не похоронило под обломками, а затем просто стали давать инструкции на тот самый случай. Куда здесь можно приписать вашу "какуюразницу"? В смысле какая разница, будет соседский ребенок жить, или умрет? Нет, просто этот ребенок уже привык, и теперь во время тревоги играет в футбол на улице.

    - - -

    Интересно другое.

    В патриотической Ивано-Франковской области, все ходят со свечами, и чтят память погибших героев, а у самих 35 тысяч уклонистов в розыске.

    В ватной "какая-разничной" Одесской области - 3.3 тысячи уклонистов, как и в Николаевской, хотя населения на миллион больше. Даже в Киеве всего лишь 11.5 тысяч уклонистов.

    У вас там мужчины забыли, что в стране война?
    Бросайте свечи, бросайте плакать и гоу в ТЦК !
  • ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА
    Люди не забули, люди адаптувалися. Це нормальний принцип роботи людської психології. Адаптація до стресових умов. Війна війною, а життя продовжується.
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