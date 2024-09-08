Війська РФ завдали авіаційного удару по Сумах: 2 людини загинули, 4 - поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 вересня 2024 року, вночі війська РФ завдали авіаційного удару по місту Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Жертви ворожого обстрілу

За даними ОВА, внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, серед них - двоє дітей.

Наслідки удару

Пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

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"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", - зазначили в ОВА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 3 вересня 2024 року близько 21:35 РФ скинула на один із корпусів вищого навчального закладу м. Суми керовану авіаційну бомбу