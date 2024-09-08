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Вночі група "Шахедів" порушила повітряний простір Румунії, - Повітряні сили

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Шахеди атакують Україну

У ніч на 8 вересня 2024 року війська РФ атакували Південь України із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, була загроза для Херсонщини, Миколаївщини та Одещини.

За даними Повітряних сил, під час атаки на південні регіони було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії.

"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 58 із 67 "Шахедів", ще кілька - локаційно втрачені, - Повітряні сили

атака Шахедів

Також повідомлялося, що ворожі БпЛА фіксувалися на Харківщині курсом на Харків та Чугуїв.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • govtva
    Пусть следующий раз вызывают польскую эскадрилью те хоть селфи сделают.Даже бульбофюрер начал шахеды сбивать.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Доки ви чекали, Румунія передала систему Patriot.
  • Яр Холодний
    Хочуть наші сусіди - чи не хочуть - але будуть змушені виставлять свої частини ППО на бойове чергування і збивать російські БПЛА і ракети Бо рано чи пізно кудись ті "шахеди" все-таки впадуть (у БРСР уже падають)
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