Вночі група "Шахедів" порушила повітряний простір Румунії, - Повітряні сили

У ніч на 8 вересня 2024 року війська РФ атакували Південь України із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, була загроза для Херсонщини, Миколаївщини та Одещини.

За даними Повітряних сил, під час атаки на південні регіони було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії.

"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомлялося, що ворожі БпЛА фіксувалися на Харківщині курсом на Харків та Чугуїв.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.